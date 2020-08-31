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'da 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

A ekiplerinden 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Bu sezon 'nde sergilediği performans ile alkış toplayan İtalyan takımında 3 futbolcuda Covid 19'a rastlandı.

AA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 19:40 ABONE OL
Atalanta'da 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da, üç futbolcuda corona virüsüne (Covid-19) rastlandığını açıklandı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile büyük alkış toplayan Atalanta yaptığı açıklamada, bugün yeni sezon hazırlıkları için takım tesislerinde bir araya gelen oyunculara daha önce Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Test sonuçları pozitif çıkan ancak herhangi bir belirti göstermeyen üç oyuncunun isimleri açıklanmazken, oyuncuların izolasyon altına alındığı ifade edildi.

Atalanta, geçen sezon ligde 98 gol atarak en golcü takım olurken, 2019-2020 sezonunu 78 puanla 3. sırada tamamlamıştı.

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Atalanta'da 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
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