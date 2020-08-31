Fenerbahçe - Antalyaspor | CANLI

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör koltuğuna Erol Bulut'u getiren sarı lacivertli ekip, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Novak, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Mame Thiam gibi futbolcuları kadrosuna kattı.

4. hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe The Land of Legends Cup'ta Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antalyasporsaat 21:00'dan itibaren Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey

Antalyaspor: Boffin, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI KARNESİ

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Ağustos'ta İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, bu süreçte İstanbulspor'la ilk hazırlık maçını yaptı. TFF 1. Lig ekibiyle Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşan Sarı Lacivertli ekip, mücadeleyi 4-0 kazandı.

2020/21 sezonu hazırlıklarını sürdürmek için 18 Ağustos'ta da Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki Kanarya, 10 günlük bu kamp süresinde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'la birer hazırlık maçı yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'le 2-2, kampın son günü karşılaştığı Alanyaspor'la ise 1-1 berabere kaldı.