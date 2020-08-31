31 Ağustos Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? Bugün Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

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31 Ağustos maçı hangi kanalda? Bugün Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

maçı öncesi binlerce taraftarın araştırmaları da hız kazandı. Yeni sezonda 4. Kez hazırlık maçına çıkacak olan sarı lacivertli takım son olarak karşılaşmasında 1-1'lik beraberlik elde etmişti. Bu kapsamda Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek hazırlık maçından önce futbolseverler de mücadeleye dair detayları merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 31.8.2020 15:19 Son Güncelleme: 31.8.2020 15:19 ABONE OL
Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Sarı Lacivertli ekip bugün kendi sahasında 'u konuk ediyor. Yeni sezon başlamadan hemen önce futbolseverleri heyecanlandıran turnuva, The Land Of Legends Cup'ta Süper Lig'in önemli takımları kozlarını paylaşıyor. Bu kapsamda bugün gerçekleşecek mücadelenin öncesinde maçın yayınlanacağı kanal ve başlayacağı saat merak ediliyor. Peki, Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

2020-2021 sezonundan hemen önce düzenlenen The Land Of Legends Cup turnuvası ilk maçı ile bu akşam başlıyor. Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken sarı lacivertli takım, kendi sahasında galibiyet sağlamak istiyor. Fenerbahçe Antalyaspor maçı yayınlanacağı kanal ve maç saati ise geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu…

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Turnuvanın açılış maçında bu akşam saat 21: 00'de ile karşı karşıya gelecek.Yaptığı 11 transferle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, ilk ciddi sınavından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.Sarı-lacivertlilerde milli takımlara giden Zanka, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Mert Hakan Yandaş ve Ozan Tufan forma giyemeyecek.

Canlı yayın ile ekranlara gelecek karşılaşmanın D-Smart'tan yayınlanacağı biliniyor.

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Topuk Yaylası'ndaki kampta Fatih Karagümrük ve 'la berabere kalınan maçlarda süre almayan yeni transferler Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Filip Novak'ın ise turnuvada boy göstermesi bekleniyor. Jose Sosa'nın durumu belirsiz.Nuri Şahin, Dever Orgill gibi transferler yapan ve geçen sezonun son bölümünde teknik direktör Tamer Tuna önderliğinde iyi işler yapan , yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan güçlü rakibine çelme takma hedefinde...

Akdeniz ekibinde sakatlığı bulunan Serdar Gürler, Lukas Podolski, Bahadır Öztürk ve Drole, İstanbul'a getirilmedi. Nazım Sangare, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik ve Fedor Kudryashov ise milli takımlarının kamplarına katıldığı için turnuvada oynamayacak.

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31 Ağustos Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? Bugün Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?
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