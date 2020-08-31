31 Ağustos Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? Bugün Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Sarı Lacivertli ekip bugün kendi sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Yeni sezon başlamadan hemen önce futbolseverleri heyecanlandıran turnuva, The Land Of Legends Cup'ta Süper Lig'in önemli takımları kozlarını paylaşıyor. Bu kapsamda bugün gerçekleşecek mücadelenin öncesinde maçın yayınlanacağı kanal ve başlayacağı saat merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

2020-2021 sezonundan hemen önce düzenlenen The Land Of Legends Cup turnuvası ilk maçı ile bu akşam başlıyor. Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken sarı lacivertli takım, kendi sahasında galibiyet sağlamak istiyor. Fenerbahçe Antalyaspor maçı yayınlanacağı kanal ve maç saati ise geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu…