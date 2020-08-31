31 Ağustos Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? Bugün Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Sarı Lacivertli ekip bugün kendi sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Yeni sezon başlamadan hemen önce futbolseverleri heyecanlandıran turnuva, The Land Of Legends Cup'ta Süper Lig'in önemli takımları kozlarını paylaşıyor. Bu kapsamda bugün gerçekleşecek mücadelenin öncesinde maçın yayınlanacağı kanal ve başlayacağı saat merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…
2020-2021 sezonundan hemen önce düzenlenen The Land Of Legends Cup turnuvası ilk maçı ile bu akşam başlıyor. Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken sarı lacivertli takım, kendi sahasında galibiyet sağlamak istiyor. Fenerbahçe Antalyaspor maçı yayınlanacağı kanal ve maç saati ise geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu…
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Turnuvanın açılış maçında bu akşam saat 21: 00'de Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.Yaptığı 11 transferle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, ilk ciddi sınavından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.Sarı-lacivertlilerde milli takımlara giden Zanka, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Mert Hakan Yandaş ve Ozan Tufan forma giyemeyecek.
Canlı yayın ile ekranlara gelecek karşılaşmanın D-Smart'tan yayınlanacağı biliniyor.
Topuk Yaylası'ndaki kampta Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'la berabere kalınan maçlarda süre almayan yeni transferler Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Filip Novak'ın ise turnuvada boy göstermesi bekleniyor. Jose Sosa'nın durumu belirsiz.Nuri Şahin, Dever Orgill gibi transferler yapan ve geçen sezonun son bölümünde teknik direktör Tamer Tuna önderliğinde iyi işler yapan Antalyaspor, yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan güçlü rakibine çelme takma hedefinde...
Akdeniz ekibinde sakatlığı bulunan Serdar Gürler, Lukas Podolski, Bahadır Öztürk ve Drole, İstanbul'a getirilmedi. Nazım Sangare, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik ve Fedor Kudryashov ise milli takımlarının kamplarına katıldığı için turnuvada oynamayacak.