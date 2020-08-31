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ManU'nun yıldızı 'ı takibe aldı!

2017 yılından beri İngiliz ekibi 'ın altyapısında forma giyen İngiliz futbolcu Dion , geçtiğimiz günlerde kulübü ile yollarını ayırdı ve serbest kaldı. McGhee, hesabından , ve gibi pek çok takımı takibe aldı.

Giriş Tarihi: 31.8.2020 10:58 ABONE OL
ManU'nun yıldızı Beşiktaş'ı takibe aldı!

Manchester United'dan bu sezon bitiminde ayrılan ve boşa çıkan 2000 doğumlu 10 numara pozisyonunda oynayan ismi Dion McGhee'nin sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmesi dikkat çekti.

Kırmızı Şeytanlar'ın alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra sözleşmesi yenilenmeyen McGhee, kişisel Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etti. Siyah beyazlı taraftarlar McGhee'nin bu hareketi sonrasında "Come to Beşiktaş" mesajlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kariyerinde oynadığı henüz profesyonel bir maç olmamasına rağmen McGhee, 2 yıl önce Manchester United'da profesyonel sözleşme imzalamıştı.

McGhee daha sonra Beşiktaş'ı ve takip ettiği tüm takımları takipten çıkardı.

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ManU'nun yıldızı Beşiktaş'ı takibe aldı!
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