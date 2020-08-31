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Şok! Emre Akbaba 8 hafta yok

24 Temmuz’da ligin son haftasında ’da sağ arka adalesinden sakatlanan oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. Emre 3. haftadaki F.Bahçe maçına yetişemeyecek.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 31.8.2020 ABONE OL
Şok! Emre Akbaba 8 hafta yok
Zorlu bir fikstürle sezona başlayacak Galatasaray'da lig için geri sayıma geçilen dönemde şoke eden bir gerçek ortaya çıktı… Süper Lig'in ilk 3 haftasında sırasıyla Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak olan sarıkırmızılılar, ayrıca Avrupa Ligi'nde tek maçlı ön eleme oynayacak. Eylül ayındaki bu kritik 4 sınavda Galatasaray'ı bir yıldızı yalnız bırakacak: Emre Akbaba. Takımdaki ilk 2 senesinde sakatlıktan çok çeken Emre, Galatasaray'daki üçüncü sezonuna da sıkıntıyla girdi...

EKİM AYI ORTASINDA DÖNECEK
24 Temmuz'da Antalya'daki son maçta sağ arka adalesini tutarak oyundan çıkan 27 yaşındaki oyuncunun durumu tahmin edilenden ciddi çıktı. İki haftadır Florya'da takımdan ayrı olan yıldız futbolcunun eylül ayını kaçırdığı ortaya çıktı. Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarına yetişemeyecek Emre, ekim ayında takımla çalışmalara başlayacak ve dönüş süresi iki ayı bulacak.

PLANLAR ALTÜST OLDU
Teknik direktör Fatih Terim de yeni sezon planlarını Emre Akbaba'sız yapıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, taktik çalışmalarda değişmeli olarak Emre Kılınç, Feghouli ve Arda'yı 10 numara pozisyonunda deniyor. Morali bozuk olduğu öğrenilen Emre'nin tedavi sürecini bir an önce tamamlayarak tekrar formasına kavuşmayı istediği belirtildi.

SAKATLIK KÃBUSU OLDU
G.SARAY'A transfer olduktan sonra 28 Eylül 2018'de Erzurumspor maçında ayak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba, 129 gün sahalardan uzak kaldı. Tecrübeli oyuncunun 11 Mayıs 2019'da da Rizespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada bu kez kaval ve alt adale kemiğinde kırık meydana geldi ve tam 192 gün oynayamadı. Son olarak 24 Temmuz'daki Antalyaspor maçında sakatlanan Emre'nin sahalara dönüşü 2 ayı bulacak. Başarılı orta sahaya oyuncusu, sarı-kırmızılı takımda 40 maça çıkıp 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Fatih Terim'in elinde başka alternatif var
EMRE Akbaba'nın Galatasaray'a çok katkıda bulunacağına inanıyordum. Ancak yaşadığı şanssız sakatlıklar oyuncu adına hayal kırıklığı yaratırken Galatasaray'da verimli olmasını da engelledi. Sağlıklı ve istikrarlı bir Emre Akbaba, Fatih Terim'in oyun anlayışında önemli bir yer tutar. Bu arada Emre'ye geçmiş olsun diyorum. Ancak o bölgede Terim'in elinde çok futbolcu var. Derin kadroda Emre'nin eksikliğini şimdilik Galatasaray hissetmez. Emre iyice iyileştikten sonra sahalara dönmeli. Çünkü lig bu sene çok uzun bir maraton olacak, Terim de her oyuncuya ihtiyaç duyacak. Emre'yi yaşadığı ayak kırılmasından sonra hayata doktor Yener İnce döndürmüştü. Adale performansının iyi analiz edilmesi ve Emre'ye göre bir çalışma planı uygulanması gerekir.

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Şok! Emre Akbaba 8 hafta yok
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