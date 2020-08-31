Şok! Emre Akbaba 8 hafta yok

Zorlu bir fikstürle sezona başlayacak Galatasaray'da lig için geri sayıma geçilen dönemde şoke eden bir gerçek ortaya çıktı…Takımdaki ilk 2 senesinde sakatlıktan çok çeken Emre, Galatasaray'daki üçüncü sezonuna da sıkıntıyla girdi...24 Temmuz'da Antalya'daki son maçta sağ arka adalesini tutarak oyundan çıkan 27 yaşındaki oyuncunun durumu tahmin edilenden ciddi çıktı.Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarına yetişemeyecek Emre, ekim ayında takımla çalışmalara başlayacak ve dönüş süresi iki ayı bulacak.Teknik direktör Fatih Terim de yeni sezon planlarını Emre Akbaba'sız yapıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, taktik çalışmalarda değişmeli olarak10 numara pozisyonunda deniyor. Morali bozuk olduğu öğrenilen Emre'nin tedavi sürecini bir an önce tamamlayarak tekrar formasına kavuşmayı istediği belirtildi.transfer olduktan sonra 28 Eylül 2018'de Erzurumspor maçında ayak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba, 129 gün sahalardan uzak kaldı. Tecrübeli oyuncunun 11 Mayıs 2019'da da Rizespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada bu kez kaval ve alt adale kemiğinde kırık meydana geldi ve tam 192 gün oynayamadı. Son olarak 24 Temmuz'daki Antalyaspor maçında sakatlanan Emre'nin sahalara dönüşü 2 ayı bulacak. Başarılı orta sahaya oyuncusu, sarı-kırmızılı takımda 40 maça çıkıp 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.EMRE Akbaba'nın Galatasaray'a çok katkıda bulunacağına inanıyordum. Ancak yaşadığı şanssız sakatlıklar oyuncu adına hayal kırıklığı yaratırken Galatasaray'da verimli olmasını da engelledi. Sağlıklı ve istikrarlı bir Emre Akbaba, Fatih Terim'in oyun anlayışında önemli bir yer tutar. Bu arada Emre'ye geçmiş olsun diyorum. Ancak o bölgede Terim'in elinde çok futbolcu var.. Emre iyice iyileştikten sonra sahalara dönmeli. Çünkü lig bu sene çok uzun bir maraton olacak, Terim de her oyuncuya ihtiyaç duyacak. Emre'yi yaşadığı ayak kırılmasından sonra hayata doktor Yener İnce döndürmüştü. Adale performansının iyi analiz edilmesi ve Emre'ye göre bir çalışma planı uygulanması gerekir.