Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Al İttihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues ile yollarını ayırmanın hazırlığını yapıyor. Yunan ekibi Olimpiakos, Al İttihad ile anlaşma sağlarken, Fenerbahçe cephesiyle de el sıkışma noktasına geldi.

Yunan basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, Fenerbahçe'nin oyuncuyu yüksek maliyeti nedeniyle elinden çıkartmak istediğini aktarırken, sürpriz bir gelişmeyi okuyucularına duyurdu.

MAAŞIN BİR KISMI FENERBAHÇE'DEN!

Yunan kulübünün idarecileri, Rodrigues'in 2.5 milyon euroluk yıllık ücretini ödemeye yanaşmıyor. Fenerbahçe ile yapılan pazarlıkta, 1.5 milyon euro ödeyebileceklerini aktaran Olimpiakos yönetimi, 1 milyon euroluk artan paranın sarı lacivertliler tarafından ödenmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Garry Rodrigues geçtiğimiz sezon 29 müsabakada rol alırken 4 gol 6 asist üretmişti.