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Şok iddia! Takımdan ayrılacak Rodrigues'in parasını ödeyecek

Gelecek sezon iddialı bir takım için çalışmalarını sürdüren 'de ile yolların ayrılması planlanıyor. Sarı-lacivertliler Olympiakos'un devrede olduğu yıldız futbolcu için flaş bir karara imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.8.2020 18:21 Son Güncelleme: 31.8.2020 18:24 ABONE OL
Şok iddia! Takımdan ayrılacak Rodrigues'in parasını Fenerbahçe ödeyecek

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Al İttihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues ile yollarını ayırmanın hazırlığını yapıyor. Yunan ekibi Olimpiakos, Al İttihad ile anlaşma sağlarken, Fenerbahçe cephesiyle de el sıkışma noktasına geldi.

Yunan basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, Fenerbahçe'nin oyuncuyu yüksek maliyeti nedeniyle elinden çıkartmak istediğini aktarırken, sürpriz bir gelişmeyi okuyucularına duyurdu.

MAAŞIN BİR KISMI FENERBAHÇE'DEN!

Yunan kulübünün idarecileri, Rodrigues'in 2.5 milyon euroluk yıllık ücretini ödemeye yanaşmıyor. Fenerbahçe ile yapılan pazarlıkta, 1.5 milyon euro ödeyebileceklerini aktaran Olimpiakos yönetimi, 1 milyon euroluk artan paranın sarı lacivertliler tarafından ödenmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Garry Rodrigues geçtiğimiz sezon 29 müsabakada rol alırken 4 gol 6 asist üretmişti.

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Şok iddia! Takımdan ayrılacak Rodrigues'in parasını Fenerbahçe ödeyecek
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