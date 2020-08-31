"Trabzon benim için şans"

Çok büyük bir kulübe geldiğini belirten ve büyük hedefler doğrultusunda top koşturacağının altını çizen Brezilyalı ön libero, “Bireysel açıdan başarıya ulaşmak istiyorum. Ancak en önemli şey takımın başarısı” şeklinde konuştu
Giriş Tarihi: 31.8.2020ABONE OL
Trabzonspor'un Brezilya'nın Bahia takımından transfer ettiği Flavio Medeiros da Silva, yeni sezon öncesi taraftarlara umut dolu mesajlar verdi. Bordo-mavili formayı giydiği için mutlu olduğunu söyleyen 24 yaşındaki ön libero, "Burası benim için bir şans ve bu şansı iyi değerlendirmekiçin elimden geleninen iyisini yapacağım" diye konuştu. Samsunspor'a 2-1 kaybedilen hazırlık maçını değerlendiren Flavio, "Skor belki üzdü ama hazırlıklarımıziyi gidiyor. Daha da iyi olacak. Trabzonspor çok büyük bir takım ve büyük hedefler için top koşturacağım. Bireysel açıdan başarıya ulaşmak istiyorum. Ancak önemli olan Trabzonspor'un başarısı" dedi.
MARCONE VİRÜSÜ YENEMEDİ
TRABZONSPOR'UN uzun zamandır ilgilendiği ancak kulübüyle bonservis konusunda anlaşamadığı Marcone, Koronavirüs'e yakalanmıştı. Karantinada olan futbolcunun tedavisi devam ederken ikinci test sonuçları da açıklandı. Yinepozitif çıkan sonuçlar sonrasıkarantinası devam eden orta saha oyuncusuna yarın yeni test yapılacağı açıklandı.
YUSUF SARI'DA SAKATLIK ŞOKU
TRABZONSPOR'A genç oyuncusu Yusuf Sarı'dan kötü haber geldi. 21 yaşındaki futbolcunun, Bordo-mavili takımın, Samsunspor ile oynadığı hazırlık maçından önceki son idmanda sakatlandığı belirtildi. Tedavisine hemen başlanan Yusuf Sarı'nın 1 ile 3 hafta arasında yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor.