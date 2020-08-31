"Trabzon benim için şans"

Trabzonspor'un Brezilya'nın Bahia takımından transfer ettiği Flavio Medeiros da Silva, yeni sezon öncesi taraftarlara umut dolu mesajlar verdi. Bordo-mavili formayı giydiği için mutlu olduğunu söyleyen 24 yaşındaki ön libero, "Burası benim için bir şans ve" diye konuştu. Samsunspor'a 2-1 kaybedilen hazırlık maçını değerlendiren Flavio, "Trabzonspor çok büyük bir takım ve büyük hedefler için top koşturacağım. Bireysel açıdan başarıya ulaşmak istiyorum. Ancak önemli olan Trabzonspor'un başarısı" dedi.TRABZONSPOR'UN uzun zamandır ilgilendiği ancak kulübüyle bonservis konusunda anlaşamadığı Marcone, Koronavirüs'e yakalanmıştı. Karantinada olan futbolcunun tedavisi devam ederken ikinci test sonuçları da açıklandı.orta saha oyuncusuna yarın yeni test yapılacağı açıklandı.TRABZONSPOR'A genç oyuncusu Yusuf Sarı'dan kötü haber geldi. 21 yaşındaki futbolcunun, Bordo-mavili takımın, Samsunspor ile oynadığı hazırlık maçından önceki son idmanda sakatlandığı belirtildi. Tedavisine hemen başlanan Yusuf Sarı'nın 1 ile 3 hafta arasında yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor.