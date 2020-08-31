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, ile hazırlık maçı yapacak

hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren 'un Erzurumspor ile oynayacağı hzırlık maçı iki kulübün talebi doğrultusunda iptal edildi. Bordo-mavililer 5 Eylül Cumartesi günü ekiplerinden ile karşılaşacak.

AA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 18:10 ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ilk hazırlık maçında Samsunspor ile karşılaşmış bordo-mavililer sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Fırtına Samsunspor maçının ardından ikinci hazırlık maçını Erzurumspor ile yapmayı planlıyordu fakat karşılaşma iki kulübün talebi doğrultusunda iptal edildi.

TRABZONSPOR DUYURDU

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig 2020-2021 sezonu öncesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanması planlanan hazırlık karşılaşmasının, iki kulübün ortak kararı doğrultusunda iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Takımımız, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadı'nda hazırlık maçı oynayacaktır." ifadesi kullanıldı.

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Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak
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