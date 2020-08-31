Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ilk hazırlık maçında Samsunspor ile karşılaşmış bordo-mavililer sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
Fırtına Samsunspor maçının ardından ikinci hazırlık maçını Erzurumspor ile yapmayı planlıyordu fakat karşılaşma iki kulübün talebi doğrultusunda iptal edildi.
TRABZONSPOR DUYURDU
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig 2020-2021 sezonu öncesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanması planlanan hazırlık karşılaşmasının, iki kulübün ortak kararı doğrultusunda iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Takımımız, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadı'nda hazırlık maçı oynayacaktır." ifadesi kullanıldı.