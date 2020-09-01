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7 dakikada 10 milyon TL

Yüzde 30 kapasite ile ekim ayında evinde taraftarına kavuşacak olan G.Saray’da dün 11.00’de satışa sunulan kombineler 11.07’de tükendi

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 1.9.2020 ABONE OL
7 dakikada 10 milyon TL
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçen hafta camiaya yönelik yaptığı "Gücümüz Sizsiniz'' çağrısı karşılıksız kalmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sınırlı sayıda satışa çıkan kombinelere adeta hücum etti. İşte detaylar...

52 BİN kapasiteli Türk Telekom Stadı'na ekim ayından itibaren 17 bin kişi alacak Galatasaray'da yönetim %30 doluluk oranına sahip tribün planlamasını yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp bu periyotta her maç 3 bin 750 adet bilet satışı gerçekleştirecek.
DÜN satışa çıkan ve eski kart sahiplerine öncelik tanınan 4 bin 750 kombine ise 7 dakikada bitti ve kasaya 10 milyon TL üzerinde sıcak para girdi. Taraftarlar fiyatları bin 350 ile 6 bin 750 TL arasında değişen ve 11.00'de satışa sunulan sınırlı sayıdaki kombineleri saatler 11.07'yi gösterdiğinde tüketti.
SARI-KIRMIZILI kulüp, asıl geliri VIP koltuk ve loca satışından elde edecek. Koltuk sayısı 8-12- 16 arasında değişen 198 adet loca ve 5 bine yakın VIP koltuktan 30 milyon TL para bekleniyor.
KOMBINE satışında yüzü gülen G.Saray'da maçlara ortalama 15 bin taraftarın gelmesiyle GS Store satışlarının da ikiye-üçe katlanacağı öngörülüyor.

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SABAH Spor dün, Galatasaray'da sağ arka adalesinden sakatlanan Emre Akbaba'nın 8 hafta sahalardan uzak kalacağını manşetine taşımıştı. Galatasaray Kulübü de dün bu haberi doğrularken, resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son haftasında Antalyaspor ile 24 Temmuz Cuma günü oynanan maçın ardından yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Akbaba'nın, o günden itibaren 6-8 hafta olarak öngörülen tedavi programına devam edilmektedir."

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