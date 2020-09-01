Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş - Sivasspor maçında 11'ler belli oldu!

- Sivasspor maçında 11'ler belli oldu!

Süper Lig hazırlıklarına devam eden kulüpler, 'ta karşı karşıya geliyor. Dün oynanan karşılaşmada , 'u devirerek The Land Of Legends Cup'ta finale kalan taraf oldu. Finalin diğer takımı ise - Sivasspor maçının ardından belli olacak. Mücadelede 11'ler belli oldu.

Giriş Tarihi: 1.9.2020 20:13 ABONE OL
Beşiktaş - Sivasspor maçında 11'ler belli oldu!

Beşiktaş ile Sivasspor The Land Of Legends Cup turnuvasında karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi kazanan takım, finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Kaybeden takım Antalyaspor ile 3. lük için kozlarını paylaşacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku; Necip, Roco, Welinton, Nsakala; Dorukhan, Oğuzhan, Mensah; Lens, Nkoudou, Larin
Sivasspor: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Felix, Ninga, Erdoğan, Yatabare

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
1 Ağustos Salı günü Vodafone Park'ta The Land Of Legends Cup turnuvasında karşılaşacak olan Beşiktaş ile Sivasspor'un maçı 21.00'de başlayacak. Müsabaka Smart Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK FİNALİST FENERBAHÇE!
Özel turnuvada Antalyaspor'u Mame Thiam (3) ve Caner Erkin'in golleriyle 4-0 mağlup eden Fenerbahçe finale yükseldi ve rakibini beklemeye başladı.

FİNAL 5 EYLÜL'DE!
The Land Of Legends Cup turnuvası'nda final 5 Eylül'de Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Murat Övüç'ü tokatlayan eski basketbolcu Zaza Enden çıktı... Fenomen Murat Övüç fena dayak yedi!
Feyza Aktan'ın leopar desenli süper mini elbisesi sosyal medyayı salladı! Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın olay pozu hamile mi dedirtti?
Çılgın Sayısal Loto 31 Ağustos 2020 belli oldu! Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı BURADA!
EBA TV ders programı 31 Ağustos Pazartesi: Canlı yayın ile TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve tekrar dersi saati kaçta?
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak? Okullar açılacak mı?
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 1 Eylül 2020 Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?
SON DAKİKA | Haldun Boysan hayatını kaybetti! Usta oyuncu Haldun Boysan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
31 Ağustos 2020 On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru burada
YÖK'ten flaş duyuru: Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? 2020-2021 üniversiteler açılacak mı, son durum ne?
"İslam dünyasının lider ülkesi hangisidir?" sorusuna Mısır halkından çarpıcı cevap...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş - Sivasspor maçında 11'ler belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA