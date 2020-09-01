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'a bedava orta saha! ...

Geçtiğimiz sezonun başında 'den kiraladığı Elneny yerine arayışlara devam eden , son olarak 'de forma giyen 'i gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 2.9.2020 01:24 Son Güncelleme: 2.9.2020 01:42 ABONE OL
Beşiktaş'a bedava orta saha! Markus Henriksen...

Geçtiğimiz sezonun başında Arsenal'den kiraladığı Elneny yerine arayışlara devam eden Beşiktaş, son olarak Hull City'de forma giyen Markus Henriksen'i gündemine aldı. TRT Spor'un haberine göre 28 yaşındaki Norveçli orta saha serbest konumda ve bonservis bedeli bulunmuyor. Ülkesi dışında Hollanda ve İngiltere'de top koşturan Henriksen, 353 maçta 60 gol 44 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray'da forma giyen Linnes ve Omar'ın milli takımdan arkadaşı olan 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz kulübü Hull City ile yollarını ayırdı ve teklifleri değerlendiriyor. 1.87 boyundaki orta saha oyuncusu, güçlü fiziğinin yanı sıra isabetli pasları ve yüksek kondisyonuyla biliniyor. Teknik ekipten de onay alan Henriksen'in imza bedeli talep etmemesi ve yıllık 1.5 milyon Euro'nun altında oynamayı kabul etmesi halinde transfer ihtimali yüksek görünüyor.

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Beşiktaş'a bedava orta saha! Markus Henriksen...
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