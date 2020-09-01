Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Udinese talip!

Beşiktaşlı 'e Udinese talip!

'ın 2018 yılında 'dan ettiği 'ün sözleşmesi son sonunda bitecek. Genç futbolcuyla sözleşme yenilemeyen siyah beyazlılari transfer için Serie A ekibi Udinese ile görüşüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.9.2020 18:36 ABONE OL
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Udinese talip!

Beşiktaş'ta transferin nabzı yükseliyor... Siyah beyazlılarla 1 yıllık kontratı kalan Dorukhan Toköz için İtalya Serie A kulübü Udinese, düğmeye bastı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre Dorukhan Toköz için 2 Udineseli yönetici Gino Pozzo ve Pierpaolo Mariano, resmen devreye girdi ve oyuncuyla temaslara başladı.

BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR
Öte yandan Udineseli yöneticilerin Dorukhan Toköz'ü bonservisiyle beraber kadroya dahil etmek istediği kaydedildi.

Süper Lig devi devrede! Menajeri ile temasa geçildi

EN ÇOK OKUNANLAR

Murat Övüç'ü tokatlayan eski basketbolcu Zaza Enden çıktı... Fenomen Murat Övüç fena dayak yedi!
Feyza Aktan'ın leopar desenli süper mini elbisesi sosyal medyayı salladı! Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın olay pozu hamile mi dedirtti?
Çılgın Sayısal Loto 31 Ağustos 2020 belli oldu! Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı BURADA!
EBA TV ders programı 31 Ağustos Pazartesi: Canlı yayın ile TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve tekrar dersi saati kaçta?
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak? Okullar açılacak mı?
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 1 Eylül 2020 Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?
SON DAKİKA | Haldun Boysan hayatını kaybetti! Usta oyuncu Haldun Boysan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
31 Ağustos 2020 On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru burada
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ten açıklama geldi: 2020-2021 Üniversiteler açılacak mı, son durum ne?
"İslam dünyasının lider ülkesi hangisidir?" sorusuna Mısır halkından çarpıcı cevap...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Udinese talip!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA