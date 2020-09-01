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CANLI | 'nde , ve 'un rakibi belli oluyor!

'nde 3. ön eleme turu kuraları çekiliyor. Bu aşamada ülkemizi , ve temsil edecek. Galatasaray, 'yü elemesi halinde bu tura katılmaya hak kazanacak. İşte temsilcilerimizin rakipleri...

Giriş Tarihi: 1.9.2020 14:01 Son Güncelleme: 1.9.2020 14:14 ABONE OL
CANLI | UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakibi belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekiliyor. Bu aşamada ülkemizi Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor temsil edecek. Galatasaray, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde bu tura katılmaya hak kazanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde eleme oynayacak temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oluyor. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın (Neftçi Bakü'yü elemesi halinde) muhtemel rakipleri İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura çekimi sonrası belli oluyor.

Eşleşmeler belli oldukça haber güncellenecektir...

Ventspils/Rosenborg - Alanyaspor

Borac Banja Luka/Rio Ave - Beşiktaş

Renova/Hajduk Split - Neftçi Bakü/Galatasaray

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CANLI | UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakibi belli oluyor!
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