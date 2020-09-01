Fenerbahçeli yıldız ayrılıyor! Resmi açıklama geldi

Süper Lig'de Galatasaray forması giydiği dönemde gösterdiği performansla Al-Ittihad'a 9 milyon Euro karşılığında transfer olan Garry Rodrigues, kulübü tarafından 6 ay sonra Fenerbahçe'ye 2 sezonluğuna kiralandı. Al-Ittihad formasıyla 11 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösteren Rodrigues, sarı lacivertli forma ile ise 29 maçta 4 gol 6 asistlik katkı sağladı. Sarı lacivertli takımın bu transfer döneminde yaptığı takviyeler sonrası yıldız isimle yola devam etmeyi düşünmediği ve yıldız isim ile Yunanistan ekibi Olympiakos'un ilgilendiği belirtiliyordu.

Transfere ilişkin açıklama yapan Al Ittihad Basın Sözcüsü Hüseyin El Şerif, "İnanıyorum ki bir anlaşma sağlayacağız ve sonunda Garry Rodrigues kariyerine Olympiakos'ta devam edecek. Oyuncu Al Ittihad'a geri dönmek istemiyor. Takım da bu yüzden onu satmayı ve sözleşmesinden kurtulmayı istiyor" ifadelerini kullandı.

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