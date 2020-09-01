Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu'dan!

'nin yeni transferi 'dan!

sezonunun şampiyonu olan durmak bilmiyor. Sarı-lacivertlilerde şimdiye kadar transfer döneminde 10 isme imza attırdı. Kanarya'da 'un da açıkladığı gibi en az 3 transfer daha yapılması bekleniyor. 'nin yeni kanadını ise getirecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.9.2020 09:26 Son Güncelleme: 1.9.2020 09:32 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu'dan!

Son 2 sezondur taraftarının beklentilerini karşılayamayan , önceki sezonu 6. Cemil Usta Sezonu'nu ise 7. olarak bitirmişti. Önümüzdeki sezon da bu sıkıntıları yaşamak istemeyen , kadrosuna önemli takviyeler yaptı ve döneminde tam 10 isimle sözleşme imzaladı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu'dan!

, 'nda ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada 2-3 daha gerçekleştireceklerini açıkladı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu'dan!

Bunun yanı sıra 'de takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu'dan!

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon performansından memnun kalınmayan Nabil Dirar, , Miha Zajc, Frey, Allahyar, Jailson ve Sadık Çiftpınar için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu'dan!

Kanarya ayrıca Garry Rodrigues ile de yollarını ayırabilir. Bu ayrılığın gerçekleşmesi halinde 'nin en az 1 kanat transferi daha yapması bekleniyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu'dan!

FERDİ KADIOĞLU ARACI OLACAK

için bu doğrultuda yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Bournemouth'tan Arnaut Danjuma'yı kiralamak istediği ileri sürüldü.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu'dan!

Sol kanatta hücuma dönük oynayan 23 yaşındaki oyuncu, Ferdi'nin Nijmegen'den de takım arkadaşı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu'dan!

Bu için 'nin genç yıldızının aracı olması bekleniyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu'dan!

Geçtiğimiz sezon uyluğundan sakatlanan Hollandalı oyuncu, Bournemouth'ta sadece 14 maçta 741 dakika şans buldu, skor üretemedi. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Murat Övüç'ü tokatlayan eski basketbolcu Zaza Enden çıktı... Fenomen Murat Övüç fena dayak yedi!
Feyza Aktan'ın leopar desenli süper mini elbisesi sosyal medyayı salladı! Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın olay pozu hamile mi dedirtti?
SON DAKİKA | Haldun Boysan hayatını kaybetti! Usta oyuncu Haldun Boysan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
Çılgın Sayısal Loto 31 Ağustos 2020 belli oldu! Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı BURADA!
31 Ağustos 2020 On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru burada
Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması! 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar açılacak mı?
"İslam dünyasının lider ülkesi hangisidir?" sorusuna Mısır halkından çarpıcı cevap...
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları gelişmeleri! 31 Ağustos çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?
SON DAKİKA HABERİ: ‘Acun’a aşkım hiç bitmeyecek…’ - Sosyal medya o sözleri konuşuyor
MasterChef kulisinde gergin dakikalar... MasterChef Esra Tokelli ve Gülşah Suna arasında "edep" kavgası çıktı, ortalık karıştı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu'dan!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA