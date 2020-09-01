Galatasaray'a İtalya'dan 2 yıldız birden! Fatih Terim bizzat devrede

TERİM BİZZAT İSTEDİ

Jean Michael Seri ve Mario Lemina'nın ayrılmasıyla orta sahası bir anda boşalan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim, Seri ve Lemina'nın tekrar kiralanmasını istemesine karşılık Fulham, Seri'yi yeniden göndermeye sıcak bakmadı. Bununla birlikte üstüne de Lemina'yı kiraladı.