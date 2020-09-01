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'a 'dan 2 yıldız birden! bizzat devrede

Transfere hızlı başlayan ancak daha sonra sessizliğe bürünen 'da, harekat yeniden başlıyor. Sarı-kırmızılılarda 6 ve 8 numara transferleri için bizzat harekete geçti. İşte Terim'in görüştüğü o yıldızlar ve transferlerin son durumları.

Giriş Tarihi: 1.9.2020 08:14 ABONE OL
Transferde son dakika: Galatasaray'a İtalya'dan 2 yıldız birden! Fatih Terim bizzat devrede

Şu ana kadar transferle beklenen hamleleri yapamayan ve taraftarlardan ağır eleştiri alan atağa kalktı. Lig başlayana kadar 6 ve 8 numara transferini bitirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'dan flaş bir hamle geldi.

Transferde son dakika: Galatasaray'a İtalya'dan 2 yıldız birden! Fatih Terim bizzat devrede

Takvim'in haberine göre; Yönetim, Milan'la sözleşmesi biten Giacomo Bonaventura'ya kanca attı. 31 yaşındaki İtalyan yıldızın menajeriyle temas kuran G.Saray böylece ilk adımı atmış oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde Bonaventura'yla da yüz yüze görüşmesi bekleniyor.

Transferde son dakika: Galatasaray'a İtalya'dan 2 yıldız birden! Fatih Terim bizzat devrede

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ DE ALDI

Milan'dan yeni sözleşme teklifi alan yıldız futbolcuya birçok kulübün de talip olduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu zor transferi bitirip bitiremeyeceği büyük bir merakla bekleniyor.

Transferde son dakika: Galatasaray'a İtalya'dan 2 yıldız birden! Fatih Terim bizzat devrede

6 YILDIR MILAN'DA OYNUYOR

2014 yılından bu yana Milan formasını giyen Bonaventura, Serie A'da çıktığı 254 maçta 44 gol atarken 38 asist yaptı. Tecrübeli yıldız 10 numara pozisyonunda ve sol kanatta da oynuyor.

Transferde son dakika: Galatasaray'a İtalya'dan 2 yıldız birden! Fatih Terim bizzat devrede

MANCINI KADROYA ÇAĞIRDI

Teknik Direktörü Roberto Mancini, son açıkladığı kadroda Bonaventura'ya da yer verdi. Yıldız futbolcu 12 kez milli formayı giydi.

Transferde son dakika: Galatasaray'a İtalya'dan 2 yıldız birden! Fatih Terim bizzat devrede

TERİM BİZZAT İSTEDİ

Jean Michael Seri ve Mario Lemina'nın ayrılmasıyla orta sahası bir anda boşalan 'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. , Seri ve Lemina'nın tekrar kiralanmasını istemesine karşılık Fulham, Seri'yi yeniden göndermeye sıcak bakmadı. Bununla birlikte üstüne de Lemina'yı kiraladı.

Transferde son dakika: Galatasaray'a İtalya'dan 2 yıldız birden! Fatih Terim bizzat devrede

Bunun üzerine Terim, gözünü eski kulübü 'ya çevirdi. Arasının çok iyi olduğu Fiorentinalı yöneticilerden 'yi kendilerine kiralanmasını istediği iddia edildi.

Transferde son dakika: Galatasaray'a İtalya'dan 2 yıldız birden! Fatih Terim bizzat devrede

MİLLİ FORMA UYARISI

'in bizzat aradığı eski dostlarına, Benassi'nin yeniden parlaması için sarı-kırmızılı takımın en iyi seçenek olduğunu anlattı.

Transferde son dakika: Galatasaray'a İtalya'dan 2 yıldız birden! Fatih Terim bizzat devrede

Tecrübeli hoca ayrıca Benassi ile de bir görüşme yaparak, 25 yaşındaki oyuncuya, 'da kendisine vereceği rolü doğru üstlenmesi durumunda 'yla Euro 2021'de rahatlıkla yer alabileceğini söyledi.

Transferde son dakika: Galatasaray'a İtalya'dan 2 yıldız birden! Fatih Terim bizzat devrede

'nin Terim'le çalışmayı çok istediği, ile Fiorentinalı yöneticiler arasındaki görüşmelerin sonucunu beklediği vurgulandı.

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Galatasaray'a İtalya'dan 2 yıldız birden! Fatih Terim bizzat devrede
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