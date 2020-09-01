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Land of Legends Turnuvası: maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak?

Yeni sezonun başlamasına oldukça kısa bir süre kala, takımlar hazırlıklarına devam ediyor. Fenerbahçe, , ve Antalyaspor takımlarının katıldığı ‘The Land of Legends Cup’ ise tüm hızıyla devam ediyor. Dün kupanın ilk maçında Fenerbahçe Antalyaspor’u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Bugün ise Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar

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Land of Legends Turnuvası: Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak?

maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bugün The Land of Legends Cup'ta Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Takımların sezon öncesindeki hallerini görmek isteyen futbolseverler, karşılaşma ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Dün kupanın ilk maçında Fenerbahçe, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 4-0 gibi net bir skorla ayrıldı. Peki, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş - Sivasspor maçı, saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Zorlu mücadele, D Smart'taki Spor Smart ekranlarından yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise SABAH.COM.TR'de olacak.

Land of Legends Turnuvası: Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak?

İlk finalist Fenerbahçe

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen özel turnuvada Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini 29, 40 ve 82. dakikalarda Mame Thiam, 63. dakikada da penaltıdan Caner Erkin kaydetti. Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden Thiam, Kadıköy'de çıktığı ilk maçta hazırlık mücadelesinde "hat-trick" yaptı.

Land of Legends Turnuvası: Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe, turnuva kapsamında yarın oynanacak -Demir Grup maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

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Land of Legends Turnuvası: Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak?
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