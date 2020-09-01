Land of Legends Turnuvası: Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak?

Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bugün The Land of Legends Cup'ta Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Takımların sezon öncesindeki hallerini görmek isteyen futbolseverler, karşılaşma ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Dün kupanın ilk maçında Fenerbahçe, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 4-0 gibi net bir skorla ayrıldı. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak? İşte detaylar

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş - Sivasspor maçı, saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Zorlu mücadele, D Smart'taki Spor Smart ekranlarından yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise SABAH.COM.TR'de olacak.