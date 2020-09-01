Land of Legends Turnuvası: Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak?

Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bugün The Land of Legends Cup'ta Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Takımların sezon öncesindeki hallerini görmek isteyen futbolseverler, karşılaşma ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Dün kupanın ilk maçında Fenerbahçe, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 4-0 gibi net bir skorla ayrıldı. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak? İşte detaylar
Beşiktaş - Sivasspor maçı, saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Zorlu mücadele, D Smart'taki Spor Smart ekranlarından yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise SABAH.COM.TR'de olacak.
İlk finalist Fenerbahçe
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen özel turnuvada Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini 29, 40 ve 82. dakikalarda Mame Thiam, 63. dakikada da penaltıdan Caner Erkin kaydetti. Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden Thiam, Kadıköy'de çıktığı ilk maçta hazırlık mücadelesinde "hat-trick" yaptı.
Fenerbahçe, turnuva kapsamında yarın oynanacak Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.