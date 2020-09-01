Limit operasyonu

Trabzonspor'un aldığı futbolcular Flavio, Marlon, Plaza ve Trondsen'in kendilerine ve bonservislerine ödenen paralarla harcama limitine neredeyse ulaşıldı. Oyuncuların toplam maaşının şu an 116 milyon TL civarında olduğu öğrenilirken, bonservis bedelleri de 26 milyon TL'yi buldu.Yüzde 15'i aşması durumunda limit 152 milyon TL olacak. Yani Trabzon'un yaklaşıkbütçesi kaldı.Bu nedenle kadrodaki bazı oyuncuları göndermek isteyen bordo-mavililer, yeni bir harcama limitine ulaşmak istiyor. Trabzonspor'un göndermeyi düşündüğü Guilherme 1 milyon 100, Hosseini 600 ve Da Costa 450 bin Euro kazanıyor. Üç oyuncuyla da yolların ayrılması durumundadaha ek harcama limiti oluşacak.Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı. Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.orta saha transferinderota değiştirdi. Bir süredirgörüşmeler yapılan Ivan Marcone'ninKoronavirüs testinin 2. kez pozitif çıkmasısonrası bordo-mavililer, Şilili ön liberoClaudio Baeza'yı gündeme aldı. Trabzonsporyönetimi, scout ekibinin onay verdiği 26 yaşındakiBaeza için temaslara başladı. Meksika ekibiNecaxa forması giyen Şilili oyuncu ve kulübününmenajerler aracılığıyla nabzının yoklandığıveöğrenildi. Necaxa ile2023'e kadar sözleşmesi olan oyuncuyukiralamayı planlayan Trabzonspor,en kısa sürede resmi girişimiyapacak.5 Eylül'de Erzurum ile oynayacağı hazırlık maçı, rakipteki Kovid-19 vakaları yüzün den iptal edildi. Bordo-mavililer aynı gün saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadı'nda özel maç yapacak. Karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak.