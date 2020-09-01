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Limit operasyonu

Bordo-mavili yönetimin göndermeyi düşündüğü Guilherme, Hosseini ve Da Costa ile yolların ayrılması halinde 2 milyon 150 bin ’luk ek harcama limiti oluşacak

Giriş Tarihi: 1.9.2020 ABONE OL
Limit operasyonu
Trabzonspor'un aldığı futbolcular Flavio, Marlon, Plaza ve Trondsen'in kendilerine ve bonservislerine ödenen paralarla harcama limitine neredeyse ulaşıldı. Oyuncuların toplam maaşının şu an 116 milyon TL civarında olduğu öğrenilirken, bonservis bedelleri de 26 milyon TL'yi buldu. Toplamda ise Fırtına'nın kasasından 142 milyon TL çıktı. Yüzde 15'i aşması durumunda limit 152 milyon TL olacak. Yani Trabzon'un yaklaşık 2 milyon Euro'luk bütçesi kaldı.

GÖZDEN ÇIKARILDILAR
Bu nedenle kadrodaki bazı oyuncuları göndermek isteyen bordo-mavililer, yeni bir harcama limitine ulaşmak istiyor. Trabzonspor'un göndermeyi düşündüğü Guilherme 1 milyon 100, Hosseini 600 ve Da Costa 450 bin Euro kazanıyor. Üç oyuncuyla da yolların ayrılması durumunda 2 milyon 150 bin Euro daha ek harcama limiti oluşacak.

ÇALIŞMAYA DEVAM
Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı. Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.

FIRTINA'DA HEDEF BAEZA
Trabzonspor orta saha transferinde rota değiştirdi. Bir süredir görüşmeler yapılan Ivan Marcone'nin Koronavirüs testinin 2. kez pozitif çıkması sonrası bordo-mavililer, Şilili ön libero Claudio Baeza'yı gündeme aldı. Trabzonspor yönetimi, scout ekibinin onay verdiği 26 yaşındaki Baeza için temaslara başladı. Meksika ekibi Necaxa forması giyen Şilili oyuncu ve kulübünün menajerler aracılığıyla nabzının yoklandığı ve ilk temasta olumlu dönüş alınması üzerine teklif hazırlandığı öğrenildi. Necaxa ile 2023'e kadar sözleşmesi olan oyuncuyu kiralamayı planlayan Trabzonspor, en kısa sürede resmi girişimi yapacak.

RİZE MAÇI A SPOR'DA
Trabzonspor'un 5 Eylül'de Erzurum ile oynayacağı hazırlık maçı, rakipteki Kovid-19 vakaları yüzün den iptal edildi. Bordo-mavililer aynı gün saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadı'nda özel maç yapacak. Karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak.

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