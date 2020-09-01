Mariano'dan transfer itirafı! Galatasaray...

3 sezon Galatasaray formasını terletmesinin ardından Atletico MG'ye transfer olan Mariano, açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon bonservis problemi nedeniyle sarı-kırmızılı ekipten ayrılamadığını itiraf eden Brezilyalı futbolcu, "Flamengo Rafinha'yı transfer etmeden önce, bana teklif yaptı. 1 yıl daha sözleşmem olduğundan olmadı. Galatasaray, bonservis istedi ve beni serbest bırakmadı, bu yüzden transfer gerçekleşmedi. Internacional de Rodinei'yi almadan beni istemişti" diye konuştu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 38 karşılaşmaya çıkan Mariano, 5 asistlik bir performans sergilemişti.

Galatasaray'ın transfer planı belli oldu!