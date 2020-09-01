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Sivasspor 'ı devirdi!

ile Sivasspor 'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, Sivasspor 90. dakikada Yatabare'nin golüyle 1-0 kazandı ve finalde 'nin rakibi oldu.

Giriş Tarihi: 1.9.2020 20:13 Son Güncelleme: 1.9.2020 23:15 ABONE OL
Sivasspor Beşiktaş'ı devirdi!

Beşiktaş ile Sivasspor The Land Of Legends Cup'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, Sivasspor 90. dakikada Yatabare'nin golüyle 1-0 kazandı ve finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

İLK FİNALİST FENERBAHÇE!
Özel turnuvada Antalyaspor'u Mame Thiam (3) ve Caner Erkin'in golleriyle 4-0 mağlup eden Fenerbahçe finale yükselen taraf olmuştu.

FİNAL 5 EYLÜL'DE!
The Land Of Legends Cup turnuvası'nda final 5 Eylül'de Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Fenerbaçe ile Sivasspor arasında oynanacak.

DORUKHAN KIZARDI!
Mücadelenin 32. dakikasında Dorukhan Toköz, kırmızı kart gördü ve Beşiktaş maçın devamında 10 kişi mücadele etti.

YILDIZ İSİM OYUNA DEVAM EDEMEDİ!
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Premier Lig ekibi Tottenham'dan transfer ettiği N'Koudou ilk yarıda geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Hasic'e bıraktı.

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Sivasspor Beşiktaş'ı devirdi!
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