Bakan Koca'dan seyircisiz maç açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Eylül 2020 corona virüsü sonuçlarını açıkladı. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Koca, Süper Lig'deki maçların seyircili oynanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



İşte Bakan Koca'nın seyircisiz maç açıklaması

"Futbol, Bilim Kurulu gündemine geldi. Belli bir döneme kadar veya ilk yarısı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur."