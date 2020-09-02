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'dan flaş kararı!

Başkanı Bartomeu ve arasındaki toplantı sona erdi. Jorge Messi, Barça'nın iki yıllık sözleşme teklifini kabul etmezken Barcelona, 'yi 700 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin altına satmayacaklarını iletti. Taraflar anlaşma sağlayamadı. Taraflar birkaç gün içinde yeniden bir araya gelecek. Messi ise bu süreçte idmanlara katılmayacak.

Giriş Tarihi: 2.9.2020 22:53 Son Güncelleme: 2.9.2020 23:22 ABONE OL
Barcelona'dan flaş Lionel Messi kararı!

Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Messi'nin menajerliğini yürüten babası Jorge Messi, Barcelona Başkanı Bartomeu ile bir araya geldi ve oğlunun geleceği ile ilgili görüşme gerçekleştirdi.

İspanyol basınının haberine göre, toplantıdan sonuç çıkmadı

BARÇA BAŞKANI TAVİZ VERMEDİ

Barcelona Başkanı Bartomeu, 700 milyon euro maddesinden taviz vermedi ve bu fiyatın altında Messi'yi bırakmayacaklarını söyledi. Taraflar birkaç gün içinde tekrar görüşecek. Arjantinli yıldız bu süreçte Koeman yönetimindeki antrenmanlara katılmayacak.

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Barcelona'dan flaş Lionel Messi kararı!
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