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'ta Aboubakar belirsizliği!

’ta bazı idareciler, eski golcülerine sıcak bakmıyor. Oyuncunun menajerine ise “Haber bekleyin” mesajı gönderildi.

Giriş Tarihi: 2.9.2020 ABONE OL
Beşiktaş'ta Aboubakar belirsizliği!

2016-17'de Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Vincent Aboubakar, bir kez daha siyahbeyazlıların gündemine geldi. Menajeri tarafından Beşiktaş'a önerilen 28 yaşındaki futbolcu, yönetimde ikilime neden oldu. Transferden sorumlu idarecilerin, dizindeki problem nedeniyle Kamerunlu'ya soğuk baktığı, teknik ekibin ise "Sağlık raporlarına göre transfer edilebilir" raporu verdiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Aboubakar'ın menajerine "Bizden haber bekleyin" mesajı gönderildi.

Porto'da 3 milyon Euro alan oyuncu, 1.5 milyon Euro'ya inmeye olumlu yaklaştı ancak yönetim rakamı 750 bin Euro'ya çekmek istiyor.

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Beşiktaş'ta Aboubakar belirsizliği!
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