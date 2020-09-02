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, 'da ikinci maçında da gol attı

1. Ligi () takımlarından , Lugo'ya karşı oynadığı hazırlık maçını ve 'ın golleriyle 2-0 kazandı. Yıldız futbolcu 72 dakika sahada kaldı.

AA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 21:59 ABONE OL
Emre Mor, Celta Vigo'da ikinci maçında da gol attı

Celta Vigo'dan teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Galatasaray'a kiralık olarak transfer edilen, sarı-kırmızılı takımda istediği performansı bir türlü yakalayamayıp geçtiğimiz sezonu Yunanistan ekiplerinden Oliympiakos'da tamamlayan Emre Mor daha sonra İspanyol ekibine geri dönmüştü.

Hazırlık kampında iyi bir grafik sergileyen yıldız futbolcu ikinci hazırlık maçında oynadığı oyunla göz doldurdu.

Geçen hafta Oviedo'ya karşı oynanan ve 2-2 sona eren maçta bir gol atan ve daha sonra aşırı yüklenmeden kaynaklanan kas sakatlığı geçirerek oyundan alınan Emre, bugün oynanan Lugo maçında da rakip ağları havalandırdı.

72 DAKİKA SAHADA KALDI

Karşılaşmanın 66. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Emre, 72. dakikada yerini Miguel Rodriguez'e bıraktı.

Celta'nın ikinci golünü, 81. dakikada penaltıdan İago Aspas kaydetti.

İlk maçta olduğu gibi bugün de Celta'nın forvetteki en iyi futbolcularından biri olan Emre, performansıyla İspanyol basınından övgü aldı.

Celta Vigo Teknik Direktörü Oscar Garcia, geçen sezonlarda takımda sorunlar yaşayan ancak geri dönüşünden itibaren iyi futboluyla dikkati çeken Emre'nin bu şekilde oynamaya devam ettiğinde Celta'da kalacağını söylemişti.

Celta Vigo'daki diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise A Milli Takım kampında olduğundan Lugo maçında forma giymedi.

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Emre Mor, Celta Vigo'da ikinci maçında da gol attı
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