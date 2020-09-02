Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Giuliano kararını verdi!

10 numara bölgesi için arayışlarını sürdüren iki Süper Lig devi Galatasaray ile Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Giuliano'nun transferi için karşı karşıya gelmişti.

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli orta saha için ilgisi oluşması üzerine kurmaylarıyla bir toplantı düzenleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Galatasaray'a gideceğine bize gelsin. Kadromuzda olsun" dediği öne sürülmüştü.

Erol Bulut'un onay vermesi üzerine hemen harekete geçen sarı-lacivertli ekip, eski futbolcusunun transferinde sona yaklaştı.

Sabah'ın haberine göre; Suudi ekibi Al Nasr ile olan sözleşmesini fest etmek üzere olan Giuliano, kulübüyle bağlarını koparmasının ardından Fenerbahçe'ye imza atacak.

Geçtiğimiz sezon Al Nasr formasıyla 33 karşılaşmya çıkan Giuliano, 12 gol 8 asistlik bir performans sergiledi.

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