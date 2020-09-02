Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Giuliano kararını verdi!

mi? mı? kararını verdi!

2018 yılından beri forma giydiği AL-Nasr'dan ayrılması beklenen Brezilyalı yıldız 'ya hem hem de talip. Tecrübeli transfere dair kararını verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.9.2020 14:49 Son Güncelleme: 2.9.2020 14:50 ABONE OL
Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Giuliano kararını verdi!

10 numara bölgesi için arayışlarını sürdüren iki Süper Lig devi Galatasaray ile Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Giuliano'nun transferi için karşı karşıya gelmişti.

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli orta saha için ilgisi oluşması üzerine kurmaylarıyla bir toplantı düzenleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Galatasaray'a gideceğine bize gelsin. Kadromuzda olsun" dediği öne sürülmüştü.

Erol Bulut'un onay vermesi üzerine hemen harekete geçen sarı-lacivertli ekip, eski futbolcusunun transferinde sona yaklaştı.

Sabah'ın haberine göre; Suudi ekibi Al Nasr ile olan sözleşmesini fest etmek üzere olan Giuliano, kulübüyle bağlarını koparmasının ardından Fenerbahçe'ye imza atacak.

Geçtiğimiz sezon Al Nasr formasıyla 33 karşılaşmya çıkan Giuliano, 12 gol 8 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe taraftarının sevgilisinden flaş Galatasaray sözleri!

EN ÇOK OKUNANLAR

Ömer Faruk'tan Fenerbahçe taraftarını üzen açıklama!
Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika açıklama! 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak? Okullar açılacak mı?
Murat Övüç'ü tokatlayan eski basketbolcu Zaza Enden çıktı... Fenomen Murat Övüç fena dayak yedi!
Son dakika haberi! Talihsiz kıza şantaj yaparak cinsel saldırıda bulundu... "Bana virüs bulaştırdı tedavi görüyorum"
İşte Galatasaraylı Fatih Öztürk’ün fotoğrafı çekilince panik yapmasının ve tehdit etmesinin nedeni
Bu haftanın BİM aktüel Salı indirimleri ile geliyor 1-4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ile fırsatları kaçırmayın!
Türkiye'nin yayınladığı yeni Navtex sonrası Atina'yı korku sardı
2,5 yaşındaki Merve'nin cansız bedeni arazide bulunmuştu! Otopsi raporu sonuçlandı
Demet Evgar gözyaşlarına boğuldu! Oyuncu Demet Evgar'ın acı kaybı... Demet Evgar: Sevgilim… Yolun açık olsun
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri: Hafta sonu bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Giuliano kararını verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA