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hazırlıklarını sürdürdü

, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde sürdürdü. yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk yarım saati basına açıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 19:25 ABONE OL
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesislerinde sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.30'da başlayan idmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman istasyon çalışmalarıyla devam etti. İdmanın basına açık olan son bölümünde ise sarı lacivertli futbolcular 5'e 3 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ile İsmail Yüksek antrenmanda yer almazken, Jose Sosa da çalışmalara katılmadı. Vedat Muriç ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.


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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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