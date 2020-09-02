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Fenerbahçeli yetkili Sabah'a konuştu! İşte Muriqi transferi...

bize bir kez teklif iletti, biz de onlara karşı teklif sunduk. Kimseyle pazarlık yapmayız. Zaten İtalyan medyası yazıyor, biz açıklama yapmıyoruz ki... İstersek satarız, gidecek diye bir kural yok.”

Giriş Tarihi: 2.9.2020 ABONE OL
Fenerbahçeli yetkili Sabah'a konuştu! İşte Muriqi transferi...
İtalyan basını ısrarla, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yazıyor... 26 yaşındaki Kosovalı golcü, son bir ayda onlarca kez İtalya basınında manşetleri süsledi. SABAH Spor olarak konuyu olayın bir numaralı muhatabına yani Fenerbahçeli yetkililere sorduk. İşte yaptığımız görüşmede aldığımız cevaplar:

Merhabalar ... Bey, Vedat Muriqi için rahatsız ettim. Transferin bittiği iddia ediliyor. Doğru mu?
Merhabalar... Daha önce hem başkan hem yönetici seviyesinde açıklama yapıldı. Bunun dışında hiçbir gelişme olmadı. Vedat ile ilgili şu anda hiçbir kulüple pazarlık halinde değiliz.

Bu kadar dedikodunun sebebi nedir? Neden her gün Vedat'ı uçağa bindirip yollama sevdası var?
Bu haberlerin kaynağı biz değiliz. Haberleri İtalyan medyası yazıyor. Sizce Vedat takımda kalacak mı? Lazio bize bir kez teklif iletti. Biz de onlara karşı teklif sunduk. Şayet istediğimiz şartlar oluşursa satabiliriz. Ama dediğim gibi şu an herhangi bir pazarlık yok.

20 milyon Euro istediğiniz konuşuluyor?
Detay veremem ama Lazio ile bir anlaşma yok. Vedat F.Bahçe'nin oyuncusu. Gidecek diye bir kural yok.

İTALYANLARA GÖRE 5 YILLIK İMZA ATILDI
İtalyan basını Vedat Muriqi'in artık Lazio'da olduğunu yazarken sözleşmenin 5 yıllık olduğunu da belirtti. Çizme'de konuşulan; Lazio'nun 20 milyon Euro bonservis bedelini ödediği, oyuncuya da yıllık 1.8 milyon Euro ücret verildiği.

2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Vedat'ın Rize'den F.Bahçe'ye gelişi de olaylı olmuştu. G.Saray mı F.Bahçe'mi derken Kanarya'ya imza atmıştı. Vedat'ın sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek

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Fenerbahçeli yetkili Sabah'a konuştu! İşte Muriqi transferi...
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