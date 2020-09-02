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'ten taraftarına duygusal mesaj! "Aslan bir gün..."

'da gösterdiği performans ile taraftarın gönlünde taht kuran Bafetimbi , hesabından sarı-kırmızılı taraftara seslendi. Yıldız futbolcu paylaşımında, "Sizi çok özlüyorum ve Aslan bir gün geri dönecek. Yeniden birbirimize sarılacağımız günler gelecek. Çünkü, sevgimiz gerçek!" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 2.9.2020 23:51 Son Güncelleme: 2.9.2020 23:53 ABONE OL
Gomis'ten Galatasaray taraftarına duygusal mesaj! Aslan bir gün...

Galatasaray'da gösterdiği müthiş performans ile taraftarın sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftarı unutamıyor.

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gomis açıklamasında Galatasaray sevgisini bir kez daha ortaya koyarken günün birinde yeniden sarı kırmızılı taraftarlarla buluşacaklarına inancını ifade etti.

Gomis'in Instagram paylaşımı:

"Sizi çok özlüyorum ve Aslan bir gün geri dönecek. Yeniden birbirimize sarılacağımız günler gelecek. Çünkü, sevgimiz gerçek!


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Gomis'ten Galatasaray taraftarına duygusal mesaj! "Aslan bir gün..."
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