Inter'den Başakşehir'e Dalbert yanıtı!

Geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Turuncu-lacivertliler Hasan Ali Kaldırım'ın ardından bir sol bek daha transfer etmek için girişimlerini sıklaştırmıştı.

Bonservisi Inter'de bulunan Dalbert için teklifini sunan İstanbul temsilcisine İtalyan ekibinden yanıt geldi.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU ŞARTI

İtalyan basının haberine göre Başakşehir'in Brezilyalı sol bek için yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin Inter tarafından kabul edilmediği bilgisine yer verildi.

Inter'in kiralık olarak oyuncuyu göndermeyi kabul ettiği ancak satın alma opsiyonunun zorunlu olma konusunda Başakşehir'e cevap verdiği öğrenildi.

Bu gelişmeler üzerine ise transfer görüşmelerinin yavaşladığı belirterek tarafların yeniden görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.