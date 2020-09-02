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'dan 3 birden!

'de geçtiğimiz sezonu onuncu sırada tamamlayan , 3 transfere birden imza attı. Kasımpaşa, , Feyzi Yıldırım ve 'u kadrosuna kattı.

Giriş Tarihi: 2.9.2020 20:24 ABONE OL
Kasımpaşa'dan 3 transfer birden!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu onuncu sırada tamamlayan Kasımpaşa, 3 transfere birden imza attı. Kasımpaşa, Yasin Dülger, Feyzi Yıldırım ve Alan Lima Carius'u kadrosuna kattı.

İLK TRANSFER YASİN DÜLGER
Lacivert-beyazlı kulüp, son olarak Nevşehir Belediyespor'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Nevşehir'de forma giyen 24 yaşındaki Yasin Dülger sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçtiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

ESKİŞEHİRSPOR'DAN TRANSFER
Lacivert-beyazlı kulüp, son olarak Eskişehirspor'da görev yapan sağ bek oyuncusu Mehmet Feyzi Yıldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'da forma giyen 24 yaşındaki Mehmet Feyzi Yıldırım, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçtiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

SAMBACI ORTA SAHA
Kasımpaşa, Avusturya ekibi St. Pölten formasını giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Alan Lima Carius'u transfer ettiğini duyurdu. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Carius'un sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

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Kasımpaşa'dan 3 transfer birden!
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