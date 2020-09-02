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'da corona virüsü şoku!

'da 2 kulüp çalışanının yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi ve klinik şikayeti olmayan bu 2 çalışanın izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 2.9.2020 18:12 Son Güncelleme: 2.9.2020 18:15 ABONE OL
Kayserispor'da corona virüsü şoku!

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1 Eylül 2020'de sporcularımız, teknik heyet ve personelimize uygulanan Covid-19 PCR test sonuçlarına göre 2 kulüp personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, klinik şikayeti olmayan 2 çalışanın izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı aktarıldı.

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Kayserispor'da corona virüsü şoku!
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