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Ajax'tan Donny de Beek'i etti

ekibi , 'nın Ajax takımından orta saha oyuncusu Donny de Beek'i kadrosuna kattı.

AA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 20:10 ABONE OL
Manchester United Ajax'tan Donny van de Beek'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Hollanda'nın Ajax takımından orta saha oyuncusu Donny van de Beek'i kadrosuna kattı.

Manchester United Kulübü, 23 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında Manchester United'ın transfer için bonuslarla birlikte 40 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Ajax'ın altyapısında yetişen Van de Beek, 2015'te A takıma yükselmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadıkları 2018-2019 sezonunda Ajax'ın başarısında önemli rol üstlenen Van de Beek, aynı sezon takımıyla birer lig ve Hollanda Kupası zaferi yaşamıştı.

Hollanda Milli Takımı'nda 10 kez forma giyen Van de Beek, geçen sezon Ajax ile 37 maça çıkmış ve 10 gol atmıştı.



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Manchester United Ajax'tan Donny van de Beek'i transfer etti
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