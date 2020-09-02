Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Doğan transferle ilgili de taraftarı heyecanlandıran bir mesaj verdi.

"YAKIN BİR ZAMANDA..."

Doğan, Twitter hesabında yer alan paylaşımında, yeni sezona yönelik transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yakın bir zamanda camiamıza güzel haberler vereceğiz." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'un sezona iddialı bir kadro ile gireceğini vurgulayan Doğan, "Kadromuzu güçlendireceğiz ve pek tabii ki şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız. Bir olalım, beraber olalım, safları sıklaştıralım." şeklinde görüşlerini aktardı.

Doğan ayrıca, bordo-mavili takımın yeni sezon formalarından 3 bin 61 adet aldığını, bu formaları yetimlere, şehit ve gazi çocuklarına göndereceğini duyurdu.

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