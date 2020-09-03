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'a corona virüsü şoku!

'de mücadele eden ekibi , yaptığı açıklamada kulüp çalışanlarından 5 kişide corona virüsüne rastlandığını belirtti.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 11:39 Son Güncelleme: 3.9.2020 11:39 ABONE OL
Süper Lig'de mücadele eden Akdeniz ekibi Antalyaspor, yaptığı açıklamada kulüp çalışanlarından 5 kişide corona virüsüne rastlandığını belirtti.

İşte Antalyaspor'dan yapılan açıklama
Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanlarımız karantinaya alınarak tedavilerine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır.

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Antalyaspor'a corona virüsü şoku!
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