Galatasaray Hatayspor maçı canlı izle! Galatasaray Hatayspor hazırlık maçı canlı yayın takip et!

Arda Turan, Emre Kılınç ve Omar gibi ilk 11'de yer alacak transferlerin yanı sıra Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri de kadrosuna katan Galatasaray'da Ryan Babel ile Mbaye Diagne de kiralıktan döndü. Teknik direktör Fatih Terim, hazırlık maçlarında Falcao ile Diagne ikilisine birlikte forma verdi. Galatasaray Hatayspor canlı izle! Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı hazırlık maçının yayın kanalı da belli oldu. İşte hazırlık maçı hakkındaki tüm detaylar!
Galatasaray ile Hatayspor arasındaki hazırlık maçı saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma D-Smart'ın Spor Smart kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Galatasaray Hatayspor maçı canlı izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.
GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE!
KARŞILAŞMA TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA SEYİRCİSİZ OLARAK OYNANACAK.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
GALATASARAY
Fatih, Şener, Marcao, Donk, Saracchı, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Arda Turan (KAPTAN), Radamel Falcao
HATAYSPOR
Akın, Burak Can, Mesut, Yusuf, Santos, Sackey, Aabid, Gökhan, Ribeiro, Selim, Mirkan Aydın
GALATASARAY YENİ TRANSFERLER: ARDA TURAN, OĞULCAN ÇAĞLAYAN, KEREM AKTÜRKOĞLU, OMAR ELABDELLAOUİ, FATİH ÖZTÜRK
HATAYSPOR YENİ TRANSFERLER: PABLO SANTOS, KATRANİS, ISAAC SACKEY, BURAK ÇAMOĞLU, MAME DİOOUF, DAME DİOP