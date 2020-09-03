Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Hatayspor maçı canlı izle! Galatasaray Hatayspor hazırlık maçı canlı yayın takip et!
Giriş Tarihi: 3.9.2020 18:06 Son Güncelleme: 9.10.2024 15:15

Galatasaray Hatayspor maçı canlı izle! Galatasaray Hatayspor hazırlık maçı canlı yayın takip et!

Futbolseverler Galatasaray Hatayspor maçının canlı yayını için araştırmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar ilk hazırlık maçında Hatayspor'u konuk ediyor. Galatasaray Hatayspor maçı canlı izle! Sarı kırmızılı futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında Galatasaray Hatayspor maçının canlı yayını ile mücadelenin yayınlandığı kanal yer alıyor. Son dakika bilgisine göre sakatlığı bulunan Mbaye Diagne maç kadrosunda yer almıyor. İşte iki takımın maç kadroları; Galatasaray Hatayspor canlı izle!

Galatasaray ilk kez stadında! Galatasaray Hatayspor maçı canlı izle; işte maçın yayınlandığı kanal...

Arda Turan, Emre Kılınç ve Omar gibi ilk 11'de yer alacak transferlerin yanı sıra Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri de kadrosuna katan Galatasaray'da Ryan Babel ile Mbaye Diagne de kiralıktan döndü. Teknik direktör Fatih Terim, hazırlık maçlarında Falcao ile Diagne ikilisine birlikte forma verdi. Galatasaray Hatayspor canlı izle! Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı hazırlık maçının yayın kanalı da belli oldu. İşte hazırlık maçı hakkındaki tüm detaylar!

Galatasaray ilk kez stadında! Galatasaray Hatayspor maçı canlı izle; işte maçın yayınlandığı kanal...

Galatasaray ile Hatayspor arasındaki hazırlık maçı saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma D-Smart'ın Spor Smart kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Galatasaray Hatayspor maçı canlı izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE!

KARŞILAŞMA TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA SEYİRCİSİZ OLARAK OYNANACAK.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

GALATASARAY

Fatih, Şener, Marcao, Donk, Saracchı, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Arda Turan (KAPTAN), Radamel Falcao

HATAYSPOR

Akın, Burak Can, Mesut, Yusuf, Santos, Sackey, Aabid, Gökhan, Ribeiro, Selim, Mirkan Aydın

Galatasaray ilk kez stadında! Galatasaray Hatayspor maçı canlı izle; işte maçın yayınlandığı kanal...

GALATASARAY YENİ TRANSFERLER: ARDA TURAN, OĞULCAN ÇAĞLAYAN, KEREM AKTÜRKOĞLU, OMAR ELABDELLAOUİ, FATİH ÖZTÜRK

HATAYSPOR YENİ TRANSFERLER: PABLO SANTOS, KATRANİS, ISAAC SACKEY, BURAK ÇAMOĞLU, MAME DİOOUF, DAME DİOP

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Galatasaray Hatayspor maçı canlı izle! Galatasaray Hatayspor hazırlık maçı canlı yayın takip et!
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