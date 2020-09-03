Galatasaray Hatayspor maçı canlı izle! Galatasaray Hatayspor hazırlık maçı canlı yayın takip et!

Arda Turan, Emre Kılınç ve Omar gibi ilk 11'de yer alacak transferlerin yanı sıra Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri de kadrosuna katan Galatasaray'da Ryan Babel ile Mbaye Diagne de kiralıktan döndü. Teknik direktör Fatih Terim, hazırlık maçlarında Falcao ile Diagne ikilisine birlikte forma verdi. Galatasaray Hatayspor canlı izle! Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı hazırlık maçının yayın kanalı da belli oldu. İşte hazırlık maçı hakkındaki tüm detaylar!