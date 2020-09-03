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Galatasaraylı yıldız 'ya eski takımı talip oldu! detayı...

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezon maaş bütçesini düşürmek isteyen sarı kırmızılı takım, mevcut kadro içerisindeki yüksek maaşlı oyuncularla yollarını ayırmak istiyor. Monaco'dan transfer edilen Kolombiyalı yıldız da bunlardan biri. Ancak Falcao'nun transferi 'a bağlı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.9.2020 11:52 Son Güncelleme: 3.9.2020 12:07 ABONE OL
Galatasaraylı yıldız Falcao'ya eski takımı talip oldu! Beşiktaş detayı...

çalışmalarını sürdüren bir yandan da elden çıkartılacak olan futbolcular üzerine bir çalışma yapıyor.

Galatasaraylı yıldız Falcao'ya eski takımı talip oldu! Beşiktaş detayı...

Bir önceki yıl 60 milyon euro olan maaş bütçesini vergiler dahil 40 miyon euroya düşürmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, Feghouli ve başta olmak üzere maliyeti yüksek olan futbolcuların kontratlarından çıkmak için görüşmeler yapıyor.

Galatasaraylı yıldız Falcao'ya eski takımı talip oldu! Beşiktaş detayı...

'dan yıllık 5 milyon euro kazanan Radamel 'ya ise sürpriz bir talip çıktı.

Galatasaraylı yıldız Falcao'ya eski takımı talip oldu! Beşiktaş detayı...

PORTO DEVREYE GİRDİ!
Ze Luiz ve Vincent Aboubakar ile yollarını ayırma kararı alan Porto, yeni Mehdi Taremi ve kadrosundaki Tiquinho Soares'i desteklemek için Radamel Falco'yu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaraylı yıldız Falcao'ya eski takımı talip oldu! Beşiktaş detayı...

BEŞİKTAŞ ZE LUIS'İ İSTİYOR!
'ın transferi için bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Ze Luis'in kadroya katılması durumunda transferi ciddileşecek.

Galatasaraylı yıldız Falcao'ya eski takımı talip oldu! Beşiktaş detayı...

TRANSFER STRATEJİSİ BELİRLENDİ!
Porto'da efsane olan ve büyük başarılara imza atan 'yu yeniden takıma döndürmek isteyen Portekiz temsilcisi, Kolombiyalı futbolcu için stratejisini belirledi.

Galatasaraylı yıldız Falcao'ya eski takımı talip oldu! Beşiktaş detayı...

KİRALAMAK İSTİYOR
ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan 'yu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Porto, 34 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi planlamıyor.

Galatasaraylı yıldız Falcao'ya eski takımı talip oldu! Beşiktaş detayı...

'dan bonuslarla beraber yaklaşık 6 milyon euro -maaş alan (Net maaş: 5 milyon euro) ve sarı-kırmızılı yönetimin "maaş indirim" talebine de şu ana kadar olumlu bir geri dönüş sağlamayan için son kararı verecek.

Galatasaraylı yıldız Falcao'ya eski takımı talip oldu! Beşiktaş detayı...

TERİM'İN KARARI BEKLENİYOR
'nun 5 milyon euroluk net sözleşmesinden çıkmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 'i son kararı sonrasında Porto'nun talebine cevap verecek.

Galatasaraylı yıldız Falcao'ya eski takımı talip oldu! Beşiktaş detayı...

Radamel , 'da geçtiğimiz sezon toplam 24 maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Kulübü Falcao'nun maaşında 2 aylık bir gecikme yapması halinde, oyuncu otomatikman sözleşmesini feshetme hakkına sahip.

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Galatasaraylı yıldız Falcao'ya eski takımı talip oldu! Beşiktaş detayı...
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