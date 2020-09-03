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İtalyan ekibinden ilginç ilginç takas teklifi! "Terim'i alalım"

'ın ön libero adayları arasında yer alan için ’in ’nın kapısını çalması eski takımının taraftarlarını harekete geçirdi. İtalyan ekibi taraftarları "Ben olsam Benassi'yi Galatasaray'a verir, Iachini'nin yerine de Terim'i getiririm" yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 00:55 Son Güncelleme: 3.9.2020 01:09 ABONE OL
İtalyan ekibinden ilginç ilginç takas teklifi! Terim'i alalım

Galatasaray'ın ön libero adayları arasında yer alan Marco Benassi için teknik direktör Fatih Terim'in Fiorentina'nın kapısını çalması eski takımının taraftarlarını harekete geçirdi. Fiorentinalı taraftarlar arasında Benassi'ye kızanlar, parasının karşılığını vermediği iddia edenler olduğu gibi 'sıradan' dedikleri Benassi için Terim'in talip olmayacağını inananlar da var.

Terim'in elinde potansiyelini bulacak oyuncunun bir sezonda 10 golün üzerine çıkabileceğini iddia edenler oldu. Ancak özellikle, "Ben olsam Benassi'yi Galatasaray'a verir, Iachini'nin yerine de Terim'i getiririm" yorumuydu. Paulo-Re isimli taraftarın bu önerisi büyük ilgi gördü. "Büyük İmparator", "Terim'i istiyoruz" paylaşımları dikkat çekti.

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(Fotomaç)

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İtalyan ekibinden ilginç ilginç takas teklifi! "Terim'i alalım"
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