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’dan Beşiktaşlı Ljajic’e kanca!

Yeni sezonda şampiyonluk yarışında yer almak isteyen 'ta ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Fransız ekibi yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 00:55 ABONE OL
Marsilya’dan Beşiktaşlı Ljajic’e kanca!

Beşiktaş'ta aldığı yüksek maaş nedeniyle gönderilmesi planlanan Adem Ljajic'e Fransız takımlarından Marsilya'nın talip olduğu ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre; Marsilyalı yetkililerin Adem için resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin teklifi beklediği ve Sırp oyuncuyu satarak rahatlamak istediği öne sürüldü.

2 SEZONDA 16 GOL ATTI

Beşiktaş'ın satmaya çalıştığı Adem Ljajic 2 sezonda çıktığı 61 resmi karşılaşmada 16 gol, 20 asistlik bir performans sergiledi. Adem için resmi teklif bekleniyor.

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Marsilya’dan Beşiktaşlı Ljajic’e kanca!
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