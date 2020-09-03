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'den flaş karar! Seyirci...

, daha önceden yaptığı açıklamada 'in ilk yarısının yüzde 30 seyirci kapasitesi ile oynanabileceğini belirtmişti. , son yaptığı açıklamada ise Süper Lig'in ilk yarısındaki maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 14:57 Son Güncelleme: 3.9.2020 15:17 ABONE OL
TFF'den flaş karar! Seyirci...

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada 2020-2021 sezonunda gerçekleştirilecek olan tüm futbol müsabakalarında sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunun ilk yarısı için daha önce alınan yüzde 30 seyirci kararının kaldırıldığını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada yeni sezonun ilk yarısının seyircisiz olarak oynanacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İşte TFF'den yapılan açıklama
Yönetim Kurulumuzun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu'nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

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TFF'den flaş karar! Seyirci...
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