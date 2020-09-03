Türkiye - Macaristan | 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşılaşacak.

Zorlu mücadele öncesi sahaya çıkacak 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Merih, Umut, Mert Hakan, Hakan, Emre, Ahmed, Burak.

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai..

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak mücadele 3 Eylül Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma 21.45 'de başlayacak. Kritik maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-MACARİSTAN ARASINDAN OYNANAN MAÇLARDAN NOTLAR:

Türkiye Macaristan ile oynadığı son beş maçın üçünü kazandı.

A Milli Futbol Takımımız Macaristan'ı konuk ettiği son üç maçı da kaybetmedi.

Şenol Güneş göreve geldikten sonra oynadığı 12 maçın dokuzunu kazanan Türkiye (2B 1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 29 karşılaşmada alabilmişti.

TÜRKİYE ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (US Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Muhammed Kabak (Schalke 04), Yıldırım Mert Çetin (Verona), Cengiz Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (AS Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (RC Celta de Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)