Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda? Türkiye Macaristan Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grupta Türkiye ile Macaristan karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş ve öğrencileri 291 günlük uzun bir aranın ardından sahaya inecek. Macaristan'ın A Milli Futbol Takımımıza karşı daha önce oynanan maçlarda üstünlüğünü bulunuyor. Macaristan 6 kez sahadan galip ayrılırken, Millilerimiz ise rakibine karşı 4 kez sahadan galip ayrıldı. Öte yandan mücadeleye sayılı saatler kala Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda sorusu da cevabını arıyor. Peki, Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte Türkiye Macaristan Milli maç hangi kanalda sorusunun cevabı!
A Milli Futbol Takımımız ile Macaristan arasında oynanacak maçın yayın kanalı bilgileri merak konusu oldu. Mücadeleyi canlı ve şifresiz izlemek isteyen futbol severler için güzel haber geldi.
Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak olan önemli mücadele 21:45'te başlayacak. Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak.
TARİH: 03.09.2020
STADYUM: 4 Eylül Stadı
HAKEM: Artur Dias
SAAT: 21:45
YAYIN KANALI: TRT 1
TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ?
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak mücadele koronavirs (kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.
Muhtemel 11'ler
Türkiye
Mert Günok
Zeki Çelik
Merih Demiral
Çağlar Söyüncü
Umut Meraş
Mahmut Tekdemir
Okay Yokuşlu
Ozan Tufan
Cengiz Ünder
Burak Yılmaz
Hakan Çalhanoğlu
Macaristan
Gulacsi
Bese
Lang
Orban
Vial
Patkai
A.Great
Simon
Szoboszlai
Sallai
Szalai
ŞENOL GÜNEŞ 63. MAÇINA ÇIKIYOR
Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 44'ü resmi, 18'i özel 62 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 62 maçta, 32 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı.
A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Sakatlığı bulunan Mert Çetin aday kadrodan çıkarılmıştı.
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)