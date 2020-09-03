Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda? Türkiye Macaristan Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grupta Türkiye ile Macaristan karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş ve öğrencileri 291 günlük uzun bir aranın ardından sahaya inecek. Macaristan'ın A Milli Futbol Takımımıza karşı daha önce oynanan maçlarda üstünlüğünü bulunuyor. Macaristan 6 kez sahadan galip ayrılırken, Millilerimiz ise rakibine karşı 4 kez sahadan galip ayrıldı. Öte yandan mücadeleye sayılı saatler kala Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda sorusu da cevabını arıyor. Peki, Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte Türkiye Macaristan Milli maç hangi kanalda sorusunun cevabı!

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

A Milli Futbol Takımımız ile Macaristan arasında oynanacak maçın yayın kanalı bilgileri merak konusu oldu. Mücadeleyi canlı ve şifresiz izlemek isteyen futbol severler için güzel haber geldi.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak olan önemli mücadele 21:45'te başlayacak. Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak.