Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda? Türkiye Macaristan Milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın izle

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maçı hangi kanalda? Türkiye Macaristan Milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın izle

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grupta A Milli Futbol Takımımız ile mücadele edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakaya koronavirüs salgını nedeniyle seyirci alınmayacak. Şenol Güneş ve öğrencileri uzun bir aranın ardından sahaya çıkarak galibiyeti arayacak. Öte yandan maçın başlamasına sayılı saatler kala Macaristan maçı hangi kanalda sorusunun cevabı da merak konusu oldu. Peki, Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye Macaristan maçı canlı izle seçeneği ve ilk 11'ler!

Giriş Tarihi: 3.9.2020 21:26 ABONE OL
Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Macaristan Milli maç ne zaman saat kaçta? Canlı izle

ile arasında oynanacak olan mücadele için geri sayım başladı. UEFA Uluslar B Ligi 3. Gruptaki ilk maçında sahaya çıkacak olan milliler galibiyet peşinde! Şenol Güneş'in bu maç öncesi sahaya süreceği ilk 11 netleşirken, mücadelenin yayın kanalı ise merak konusu oldu. Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda sorusu en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Peki, Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? Milli maç saat kaçta hangi kanalda? İşte Türkiye Macaristan maçı canlı izle seçeneği!

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

A Milli Futbol Takımımız ile Macaristan arasında oynanacak maçın yayın kanalı bilgileri merak konusu oldu. Mücadeleyi canlı ve şifresiz izlemek isteyen futbol severler için güzel haber geldi.

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MİLLİ MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA? CANLI İZLE

Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak olan önemli mücadele 21:45'te başlayacak. Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Macaristan Milli maç ne zaman saat kaçta? Canlı izle

TARİH: 03.09.2020

STADYUM: 4 Eylül Stadı

HAKEM: Artur Dias

SAAT: 21:45

YAYIN KANALI: TRT 1 canlı izlemek için şu adrese gidebilirsiniz;

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ?

UEFA Uluslar Ligi'nde ile arasında oynanacak mücadele koronavirs (kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Macaristan Milli maç ne zaman saat kaçta? Canlı izle

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmet Kutucu, Burak Yılmaz

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai

Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Macaristan Milli maç ne zaman saat kaçta? Canlı izle

A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Sakatlığı bulunan Mert Çetin aday kadrodan çıkarılmıştı.

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda? Türkiye Macaristan Milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın izle
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