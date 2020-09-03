Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda? Türkiye Macaristan Milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın izle

Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak olan mücadele için geri sayım başladı. UEFA Uluslar B Ligi 3. Gruptaki ilk maçında sahaya çıkacak olan milliler galibiyet peşinde! Şenol Güneş'in bu maç öncesi sahaya süreceği ilk 11 netleşirken, mücadelenin yayın kanalı ise merak konusu oldu. Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda sorusu en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Peki, Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? Milli maç saat kaçta hangi kanalda? İşte Türkiye Macaristan maçı canlı izle seçeneği!

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

A Milli Futbol Takımımız ile Macaristan arasında oynanacak maçın yayın kanalı bilgileri merak konusu oldu. Mücadeleyi canlı ve şifresiz izlemek isteyen futbol severler için güzel haber geldi.

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MİLLİ MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA? CANLI İZLE

Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak olan önemli mücadele 21:45'te başlayacak. Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.