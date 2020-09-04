Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

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maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

The Land of Legends Cup'ta heyecan, maçı ile sürüyor. Turnuvanın ilk maçlarında Antalyaspor Fenerbahçe’ye 4-0 kaybederken, Beşiktaş ise Sivasspor’a 1-0 mağlup olmuştu. Bu noktada, üçüncülük maçında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip edecek olanlar da, 'Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Hazırlık maçına kısa bir süre kala, canlı yayın kanalı başta olmak üzere birçok detay da belli oldu. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda canlı izlenecek? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 4.9.2020 20:01 Son Güncelleme: 4.9.2020 20:01 ABONE OL
Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig öncesinde hazırlıklarını sürdüren , Fenerbahçe, ve , The Land of Legends turnuvasında karşı karşıya geliyor. Turnuvanın üçüncülük maçında ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Turnuvanın ilk ayağında Antalyaspor Fenerbahçe'ye, Beşiktaş ise Sivasspor'a mağlup olmuştu. Takımlarının son durumunu görme açısından önem arz eden mücadele, siyah beyazlı taraftarlarca da canlı izlenecek. Antalyaspor da güçlü rakibi karşısında son durumunu görmek için sahada yer alacak.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Beşiktaş ile Antalyaspor'u karşı karşıya getirecek olan hazırlık maçı, bu akşam 21.00'de oynanacak. Mücadeleye ilişkin canlı yayın bilgileri de belli oldu.

İşte, Beşiktaş Antalyaspor maç canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;

Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta oynanacak 3.'lük maçı saat 21.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, D Smart'taki Spor Smart ekranlarından yayınlanacak.

Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise sabah.com.tr'de olacak.

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Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

Hem taraftarların hem de teknik ekiplerin yeni sezon öncesinde takımların performansını yakından takip edeceği, güçlü ve zayıf yönlerini göreceği Land Of Legends Cup maçları sadece D-Smart ve D-Smart Go'dan ekranlara geliyor.

Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

Final karşılaşması ise yarın akşam oynanacak. Fenerbahçe ile Sivasspor aynı saatte Ülker Stadyumu'nda kapışacak.

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Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
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