Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig öncesinde hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Beşiktaş, The Land of Legends turnuvasında karşı karşıya geliyor. Turnuvanın üçüncülük maçında Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Turnuvanın ilk ayağında Antalyaspor Fenerbahçe'ye, Beşiktaş ise Sivasspor'a mağlup olmuştu. Takımlarının son durumunu görme açısından önem arz eden mücadele, siyah beyazlı taraftarlarca da canlı izlenecek. Antalyaspor da güçlü rakibi karşısında son durumunu görmek için sahada yer alacak.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Beşiktaş ile Antalyaspor'u karşı karşıya getirecek olan hazırlık maçı, bu akşam 21.00'de oynanacak. Mücadeleye ilişkin canlı yayın bilgileri de belli oldu.

İşte, Beşiktaş Antalyaspor maç canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;