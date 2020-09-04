Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig öncesinde hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Beşiktaş, The Land of Legends turnuvasında karşı karşıya geliyor. Turnuvanın üçüncülük maçında Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Turnuvanın ilk ayağında Antalyaspor Fenerbahçe'ye, Beşiktaş ise Sivasspor'a mağlup olmuştu. Takımlarının son durumunu görme açısından önem arz eden mücadele, siyah beyazlı taraftarlarca da canlı izlenecek. Antalyaspor da güçlü rakibi karşısında son durumunu görmek için sahada yer alacak.
Beşiktaş ile Antalyaspor'u karşı karşıya getirecek olan hazırlık maçı, bu akşam 21.00'de oynanacak. Mücadeleye ilişkin canlı yayın bilgileri de belli oldu.
İşte, Beşiktaş Antalyaspor maç canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;
BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Vodafone Park'ta oynanacak 3.'lük maçı saat 21.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, D Smart'taki Spor Smart ekranlarından yayınlanacak.
Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise sabah.com.tr'de olacak.
Hem taraftarların hem de teknik ekiplerin yeni sezon öncesinde takımların performansını yakından takip edeceği, güçlü ve zayıf yönlerini göreceği Land Of Legends Cup maçları sadece D-Smart ve D-Smart Go'dan ekranlara geliyor.
Final karşılaşması ise yarın akşam oynanacak. Fenerbahçe ile Sivasspor aynı saatte Ülker Stadyumu'nda kapışacak.