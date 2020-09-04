Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çaykur Rizespor - Trabzonspor | CANLI İZLE

- | CANLI İZLE

'e hazırlıklarına devam eden kulüpler, hazırlık maçlarında karşılaşma devam ediyor. A Spor'dan canlı yayınlanacak olan Karadeniz derbisinde , 'a konuk oluyor. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.9.2020 16:18 Son Güncelleme: 4.9.2020 17:03 ABONE OL
Çaykur Rizespor - Trabzonspor | CANLI İZLE

Süper Lig'in şampiyonluk adayı Trabzonspor yenilenen kadrosuyla, iddialı transferler yapan Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Fırtına ilk hazırlık sınavında Samsunspor'a rakibinin sahasında 2-1 mağlup olmuştu. Günübirlik olarak Rize'ye giden takım, maçtan sonra kente dönecek...

Ç. RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:
Ç. Rizespor: Zafer, Moroziuk, Abduulah, Dimitros, Emir Han, Yasin, Samudio, Fabricio, Boldrin, Michalak, Skoda
Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Campi, Marlon, Flavio, Trondsen, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Nwakaeme

ASpor CANLI YAYIN

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması Çaykur Didi Stadyumu'ndan canlı olarak A Spor'dan yayınlanıyor.

NEWTON FIRTINASI!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da tamamen taktik antrenmanlara geçildi. Teknik direktör Eddie Newton, oynatmayı planladığı sistem üzerinden oyuncularını çalıştırıyor. Antrenmanlarda öğrencilerini sık sık uyaran ve istediği futbol anlayışını gösteren İngiliz çalıştırıcı, adeta Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde fırtına estiriyor.

Geçen sezon son iki maçta takımın başında olan ve Türkiye Kupası'nı kazandıran Newton'un hedefi yeni sezona da iyi başlamak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Düşer mi, artar mı? 4 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Masum yüzlü Miray Daner'i bu haliyle tanımak imkansız! Miray Daner'in yeni imajı sosyal medyayı salladı! İşte asi güzel Miray Daner...
Hadise'nin yeni klibinde dikkat çeken detay! Hadise'nin tercihleri Kaan Yıldırım'ın adını kıskança çıkardı...
BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğunda DEV İNDİRİM! BİM aktüel indirimli ürünler bugün satışa çıktı!
SON DAKİKA: Düğünler yasaklandı mı, iptal mi oldu? İçişleri Bakanlığı'ndan kına geceleri, nişanlar, nikahlar ve düğünlerle ilgili yeni genelge!
Meryem Uzerli ikinci bebeğine hamile! Meryem Uzerli'nin 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı! Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?
Demet Akalın kızı Hira'ya öğretmen tutup okulu eve getirdi! Öğretmene ödeyeceği parayı açıkladı!
UZMANLAR UYARDI: Corona virüsü (Covid-19) belirtileri yalnızca "yüksek ateş" değil! İşte gün gün corona virüsü belirtileri...
3 Eylül Milli Piyango Online MPİ Süper Loto sonuçları bilet sorgulama sayfası burada: Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!
Burak Özçivit saçlarını kestirdi Fahriye Evcen övgü yağdırdı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni imajına hayranları yorum yağdırdı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Çaykur Rizespor - Trabzonspor | CANLI İZLE
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA