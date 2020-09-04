Çaykur Rizespor - Trabzonspor | CANLI İZLE

Süper Lig'in şampiyonluk adayı Trabzonspor yenilenen kadrosuyla, iddialı transferler yapan Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Fırtına ilk hazırlık sınavında Samsunspor'a rakibinin sahasında 2-1 mağlup olmuştu. Günübirlik olarak Rize'ye giden takım, maçtan sonra kente dönecek...
Ç. RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:
Ç. Rizespor: Zafer, Moroziuk, Abduulah, Dimitros, Emir Han, Yasin, Samudio, Fabricio, Boldrin, Michalak, Skoda
Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Campi, Marlon, Flavio, Trondsen, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Nwakaeme
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması Çaykur Didi Stadyumu'ndan canlı olarak A Spor'dan yayınlanıyor.
NEWTON FIRTINASI!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da tamamen taktik antrenmanlara geçildi. Teknik direktör Eddie Newton, oynatmayı planladığı sistem üzerinden oyuncularını çalıştırıyor. Antrenmanlarda öğrencilerini sık sık uyaran ve istediği futbol anlayışını gösteren İngiliz çalıştırıcı, adeta Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde fırtına estiriyor.
Geçen sezon son iki maçta takımın başında olan ve Türkiye Kupası'nı kazandıran Newton'un hedefi yeni sezona da iyi başlamak.