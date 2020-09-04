Galatasaray'da Fatih Terim'in doğum günü kutlandı!

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün bir antrenman yaptı.Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında 70 dakika ve üzeri süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra hedefsiz dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda pas oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise dayanıklılığa yönelik dar alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Teknik Direktör Fatih Terim'in doğum günü, antrenman öncesi teknik heyet, oyuncular ve Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanlarının da katılımıyla birlikte kutlandı.Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.