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Hedef Hause istikamet Ada!

çalışmalarını sürdüren 'da her gün yeni bir isim ortaya çıkıyor. Bordo-mavililerin son olarak forması giyen stoper Kortney Hause ile ilgilendiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 4.9.2020 ABONE OL
Hedef Hause istikamet Ada!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da her gün yeni bir isim ortaya çıkıyor. Bordo-mavililerin son olarak Aston Villa forması giyen stoper Kortney Hause ile ilgilendiği iddia edildi. Ada basınına göre 25 yaşındaki İngiliz stoper için Aston Villa'ya kiralama teklifi yapıldı. Aston Villa cephesi ise Hause'un yerine transfer yapması halinde 25 yaşındaki stoperin ayrılmasına da izin verecek. 2019-20 sezonu başında Wolverhampton'dan 3.4 milyon Euro bonservis bedeli ile kadroya katılan başarılı stoper, geçen sezon 18 lig maçında forma şansı buldu.

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Hedef Hause istikamet Ada!
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