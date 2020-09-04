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Messi 'da kalacağını resmen açıkladı!

'dan ayrılacağı konuşulan geleceği ile ilgili kararı verdi. Arjantinli yıldız, "Bartomeu'nun kulüp yönetimi tam olarak felakettir! Mutlu değilim. Ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığın önüne geçmek adına kulüpte devam edeceğim!" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 4.9.2020 19:07 Son Güncelleme: 4.9.2020 19:27 ABONE OL
Messi Barcelona'da kalacağını resmen açıkladı!

Lionel Messi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Barcelona'da kalacağını duyurdu.

Adı Manchester City ve PSG ile anılan yıldız futbolcu Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'yu hedef alarak takımdan kalacağını açıkladı.

İŞTE MESSI'NİN AÇIKLAMASI:

"Barcelona'da mutlu değildim ve ayrılmak istedim. Buna rağmen hiçbir şekilde ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığa düşmemek için kulüpte kalmaya karar verdim. Kulüp başkanı Bartomeu liderliğindeki kulübün yönetimi tam bir felaket."

"Benim için çok zor bir yıl oldu. Antrenmanlarda, maçlarda ve soyunma odasında çok acı çektim.

Başkan sürekli bana sezon sonunda gitmek isteyip istemediğim konusunda karar verebileceğimi söyledi ama sözünü tutmadı."

"Barcelona'da devam edeceğim. Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben her zaman kazanmak isteyen biriyim. Kaybetmeyi sevmiyorum ve kendim için en iyisini istiyorum."

"Şu anda yeni bir teknik direktörümüz var. Koeman. Yeni fikirleri var. Bu güzel bir şey ama önemli olan, takımın buna vereceği yanıt. Bizler, Barcelona'yı en üst seviyeye taşımalıyız."

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Messi Barcelona'da kalacağını resmen açıkladı!
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