Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş şoku! Aday kadrodan çıkartıldı

Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı gerekçesiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta A Milli Takım'ın dün Macaristan ile oynadığı müsabaka sonrasında sağ kasığında ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, aday kadrodan çıkartıldı.
İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana, Macaristan müsabakası sonra sağ kasığında ağrı hisseden ve tedavi sürecini kulübünde geçirmesi uygun görülerek aday kadrodan çıkarılan Mert Hakan Yandaş katılmadı.