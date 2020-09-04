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- maçını yönetecek

A 'nın pazar günü oynayacağı mücadelesini Belaruslu hakem yönetecek.

İHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 14:25 Son Güncelleme: 4.9.2020 14:26 ABONE OL
Sırbistan - Türkiye maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile 6 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, milli takımın Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmada Aleksei Kulbakov görev yapacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.

Sırbistan ile Türkiye arasındaki karşılaşma TSİ 21.45'te Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak.

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Sırbistan - Türkiye maçını Aleksei Kulbakov yönetecek
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